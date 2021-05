Kalmer Sarv: noored vajavad muusikat

Muusika on osa meie igapäevaelust. Pole olemas kultuuri, kus muusikat ei tuntaks. Sellest võib järeldada, et olemuslikult on muusika sama laadi nähtus kui kõne. Me kõik vajame muusikat, nii ka õpilased. Seega tuli mul mõte, et Otepää muusikakool võiks laieneda Keeni põhikooli ning idee saabki teoks. 2021. aasta septembrist laiendabki muusikakool minu initsiatiivil ning Otepää vallavalitsuse toel oma tegevust.