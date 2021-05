Piiskopilinnuse fotonäitus saab rahvalt täiendust

Nagu selgitas linnuseisand Ivar Traagel, sai idee alguse valmivast näitusest, mis tutvustab piiskoplinnust arhiivipiltide kaudu. «Mõtlesime küsida, et äkki inimestel on kodus vanu linnuse, mõisa ning Vastseliina piirkonnaga seotud pilte,» selgitas Traagel. Praeguseks on nendeni jõudnud pilte 20 ringis. «Kui tuleb midagi huvitavat, tahame näituse siduda Tartu 2024 kultuuripealinnaga. Näituse tegemine sõltub suuresti, palju huvitavaid ja kvaliteetseid pilte tuleb, kas neid annab paljundada ja kas omanik seda lubab. Mõni pilt on nii väike, et neid on küll tore vaadata, aga kopeerida ning näitust teha raske.»