KIRI: Loodetavasti ootab ees tore spordisuvi

Valitsuse abinõud koroonaviiruse vastu võitlemisel on olnud üpris tõhusad. Praegu on viiruse levik langustrendis. Samas teeb väga murelikuks Lõuna-Aafrika viirusetüve levik Eestis, ka Põlva maakonnas. Riik peaks tõhustama testimist riigipiiril ning nakatunute järelevalvet. Muidu võib uute viirusetüvede laialdane levik paljude kuude pikkuse koroonavastase vaktsineerimise ära nullida. Paljud inimesed on paraku vastutustundetud ega pea kinni karantiinireeglitest. Sellisel ajal nagu praegu peaksid inimesed oma reisimiskihku piirama.