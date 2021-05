«Meil on väga hea meel, et saame valla ainsa muusikakoolina viia põhjaliku ning kvaliteetse pilliõppe aina rohkemate noorte muusikahuvilisteni,» ütles Otepää muusikakooli direktor Helen Kirsi.

Ta tunnistas, et muusikakooli tegevuse laiendamise mõte on olnud ideetasandil juba mõnda aega. «On ju selge, et vald on suur ja kõikidest valla nurkadest ei pruugi lapsed meieni jõuda. Initsiatiiv laieneda just Keeni põhikooli tuli kooli direktorilt Kalmer Sarvelt. Ja tänu valla toetusele saab see ka teoks,» sõnas Kirsi.