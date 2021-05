Valgamaalt pärit sportlane pääseb olümpiale

Olümpiale pääseb Janika Lõiv. «Hea meel on, et oleme Tokyos esindatud nii maanteesõidus kui ka maastikurattasõidus. Eriti rõõmustab, et meie naisratturite püüdluseid saatis edu ja Janika saab võistelda olümpiamängudel,» ütles Eesti jalgratturite liidu president Raivo Rand.