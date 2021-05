«Huvi COVID-19 vaktsineerimise vastu on olnud väga suur. Täna kell 11.30 seisuga oli vabu aega järel 552, neist suurem osa Ida-Virumaal, veidi oli ka Pärnus ja Lõuna-Eestis,» ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. «Praegu on minu soovitus ja palve inimestele rahulikult oodata ja tulla tagasi laupäeval. Tagame kõigile lähiajal vaktsineerimise võimaluse kodumaakonnas. Kui registreerida end esimese doosi saamiseks teise Eesti otsa, siis tuleb arvestada, et teise doosi saamiseks tuleb sõita samasse kohta.»