Galerii ja video ⟩ Mulgi elamuskeskuse ehitus sai hoo sisse

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on ligi 15 hektaril laiuma hakkav keskus vajalik selleks, et inimesed, kes elavad Mulgimaal või on sealt pärit, tunneksid ennast rohkem mulkidena ja mõtleksid oma juurtele senisest enam. «Näeme seda mulkide pühapaigana, kus tähistatakse üheskoos rahvakalendri päevasid, kuhu tullakse kokku. Tervikuna Mulgimaale on seda vaja, et saaksime näidata külalistele, milline rikkalik kultuuripärand läbi nende pikkade aastasadade Mulgimaal on olnud.»