Küsitlus: Kas ja millised plaanid on tänavuseks suveks tehtud?

«Vastus on jaa, loomulikult on tehtud. Kirjas on kaks suveetendust: «Johnny» ja Kiidjärvel Tennosaare-etendus «Vana klaver ehk Suusabaasis on tantsupidu», piletid on varutud. Siis on omaenda korraldatavad traditsioonilised üritused. Ülejäänud elu läheb ehitus- ja remonditegevusele. Reisimine on sellel aastal vist lihtsam vahele jätta, kui hakata seda keerulist asja ette võtma. Ei ole nii hirmsat valu, et kindlasti peab minema ja siis ei ole ka erilist vahet, kas minna sellel aastal või mitte. Eesti piires tõenäoliselt siin ja seal saab ikka käidud, aga need on sellised kiired plaanid, et tuleb mõte ja käimegi ära.»