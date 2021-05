Vaktsiini tahtjate hulk ületab haiglate võimalused

Sellest nädalast saavad end vaktsineerimisele kirja panna kõik inimesed alates 16. eluaastast. Lõuna-Eesti Postimehega suhelnud haiglajuhid tõdesid, et kuigi enamik mais pakutavaid vaktsineerimisaegu on broneeritud, leidub üksikuid vabu aegu. Lehe trükkimineku ajaks on aga suure tõenäosusega needki täitunud.