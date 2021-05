Muusik ja helilooja Kirke Karja liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga

«Olen poliitikast siiani põhimõtteliselt hoidunud, et tegeleda eelkõige muusikaga. Viimaste aastate jooksul olen aga aina enam tundnud, et pean aktiivselt kaasa aitama seal, kus oskan aidata kultuurielu paremaks muuta. Kui lugesin uudist, et laste huvihariduse toetamist kärbitakse suures ulatuses, langetasin otsuse tegeleda selle küsimusega poliitilisel tasandil,» selgitas Valga muusikakooli vilistlane, Tõrvast pärit Kirke Karja oma erakonda astumise otsust.