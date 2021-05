Räpinlased said oma lauliku

Kogumiku ühe koostaja ja luuletuste viisistaja Helen Truija sõnutsi räägib otseselt Räpinast kaks või kolm laulu. «Enamik autoritest on siinse kandiga seotud. Suurem osa lauludest on Jaan Kivistiku tekstidele, autorite hulgas on ka Sinaida Türkson ning minu vanaema Leida Riisenberg, kelle luuletus leiti alles pärast ta surma. Raamatu alguses on originaalsõnade ja -viisiga laulud koos nootidega; lõpus sellised, kus on Jaan Kivistiku sõnad tuntud viisidel.»