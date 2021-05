Näitus pühib tolmu kaardilt kadunud valdadelt

Riiulitel on 2017. aasta reformiga kadunud valdade sildid ning selgitused, mis on neist valdadest saanud. Et näitusepind on minimalistlik, mahtusid seintele vaid 35 valla lood, lühikirjeldused viimase saja aasta haldusreformidest ja sellest, kellega omavalitsused ühte heitsid.

«378 valda, 641 külanõukogu – ei, siiski 320 külanõukogu… Või ainult 230? Ja jälle 254 valda või 213, pigem 79… See on vaid numbriline väljendus viimase saja aasta jooksul toimunud muudatustest,» selgitas näituse kuraator Kadri Valner. «Need arvud aga näitavad, et omavalitsused kaovad ja võivad siis taas tekkida. Seetõttu on sildid keldrisse justkui hoiule pandud, sest mine tea, millal võib vaja minna,» lisas ta.

Muuseum pöördus omavalitsuste poole kohe pärast 2017. aasta haldusreformi palvega saata ühinemisel kadunud valdade sildid muuseumisse. Neid tuli kõikidest maakondadest, Saaremaalt pea kõikide omavalitsuste omad.

«Loodan, et külastajatel on siin ka põnev jälgida, kuidas on vallad end vappidel jäädvustanud – oleme loonud justkui eraldi heraldikanurga. Tähelepanelikule uurijale jääb kindlasti silma seegi, kuidas on siltidesse või ka oma valda suhtutud: nii mõnigi vallasilt on kuuliaukudega,» täpsustas Valner.

Väikese vimkana on näitusel ka märk, mis ei tähista omavalitsuse piire. Tegemist on 2019. aastal Saaremaale vaid paariks päevaks püstitatud ainulaadse Õ-hääliku piiri märgiga, mis märgib ära saarlaste kultuurilis-lingvistilise eripära.