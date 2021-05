Toidukohad ootavad pikisilmi piirangute leevendamist

Restorani Lilli omanik ja juhataja Maarika Kütt ütles, et terrass avati kohe, kui valitsus lubas. Tema sõnul sõltub välialadel teenindus suuresti ilmast. «Kui ilm on ikkagi halb, siis see leevendus meid eriti ei aita,» ütles Kütt. Ta lisas, et praegu ei saa veel restorani külastatavust suvise töötempoga võrrelda, kuna siseturism on kriisiga kõvasti vähenenud.