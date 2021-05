Uued ajad COVID-19 vaktsineerimiseks avanevad laupäeval

Lisaks digiregistratuurile on neil, kellel interneti teel registreerumine keeruline, laupäeval alates kella 9-st võimalik vaktsineerimiseks aega broneerida ka riigi infotelefonil 1247.

Uued ajad lisatakse üle Eesti. «Tagame võimaluse vaktsineerida igas maakonnas, kuid võib olla hetki, mil mõnes Eesti osas vabu aegu saadaval ei ole,» ütles COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. «Siis on mõistlik oodata ja tulla tagasi näiteks järgmisel nädalavahetusel. Ükski soovija vaktsiinist ilma ei jää. Kui on soov sõita kodukohast kaugemale vaktsineerima, tuleb lihtsalt arvestada, et teise doosi saamiseks tuleb ette võtta sama reis.»

Kuna huvi COVID-19 vastu vaktsineerimise vastu on suur, võivad nädalavahetusel patsiendiportaali sisse logimiseks tekkida pikad järjekorrad. Seepärast soovitavad korraldajad neil inimestel, kes soovivad näiteks alla laadida vaktsineerimistõendit, seda mitte jätta nädalavahetuseks. Oma retsepte saab vaadata aadressilt www.eesti.ee, koroonatesti tulemust vaadata SYNLABi rakendusest testi.me ja eriarstile aja panna raviasutuse registratuuri telefoni kaudu.

«Loodame aegade broneerimise nädalavahetusse nihutamisega hajutada koormust patsiendiportaalile, et ligipääs teistele teenustele nädala sees ei kannataks. Palume ebamugavuste pärast vabandust ja palume veel veidi kannatust – suurem tung peaks hakkama peagi vähenema,» ütles Seer.

Järgmisel korral lisatakse suurem hulk aegu vaktsineerimise broneerimiseks laupäeval, 29. mail.

Alates sellest nädalast on vaktsineerimine avatud kõigile vanuserühmadele alates 16. eluaastast.

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 423 637 inimest, mis on 39,4 protsenti täisealisest elanikkonnast.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.