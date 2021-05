COVID-19 ⟩ Põlva vallas levib ülinakkav Lõuna-Aafrika tüvi

Viimase nädala jooksul on Põlva nakkuste arv tõusnud valdade lõikes Eestis kolmandale kohale, sest nädalaga on mujal haiguse levik pidurdunud, Põlva vallas aga lisandunud 27 nakatunut.

Töökohtades on senised kolded tänu hoolivatele töölistele suures osas kontrolli alla saadud, kuid ettevaatlik tuleb endiselt olla, teatas Põlva vallavalitsus. Kui varem nakatuti enamasti tööl, siis nüüd juhtub see peamiselt kodus. Põlvamaal on 47 protsenti juhtudest nakkus saadud pereliikmetelt.

Põlva valla kriisikomisjoni esimehe Georg Pelisaare sõnul teeb murelikuks, et taaskord on juhutestimisega uutelt nakatunutelt leitud viiruse Lõuna-Aafrika tüve, mis levib väga kiiresti ning võib põhjustada suuri tüsistusi.

Seetõttu paneb vallavalitsus inimestele südamele, et eriti hoolikas tuleb olla ka kaupluses käies, kus haiguse võib saada näiteks desinfitseerimata ostukorvi küljest. Teistega kohtudes tasub meeles pidada, et vaktsineeritud inimesed põevad koroonat küll üldjoontes kergelt, kuid vaktsineerimata inimene, kes vaktsineeritud inimeselt haiguse saab, võib jääda rängalt haigeks.

Ka reoveeproovid näitasid, et Põlvas ei ole reovee koroonasisaldus enam mõõdukas, vaid on kasvanud tugevaks. Kanepis ja Räpinas on reovee näitajad jäänud samale tasemele ehk mõõdukas/tugevaks.