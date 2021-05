Uuringu kohaselt plaanib praeguse seisuga 81 protsenti eestlastest valima minna, samas kui muust rahvusest inimestest kavatseb seda teha 63 protsenti.

Norstati juhi Evelin Pae sõnul näitab küsitlus väga kõrget huvi, aga üldjuhul teeb kavatsuse valimispäeval teoks lubatust vähem inimesi. «Täpsem osalusprotsent selgub suve lõpupoole, kui parteid tulevad oma platvormidega välja ning on näha, kui kirglikuks poliitiline võitlus seekord läheb,» ütles Pae.

Eagruppidest lähevad kõige suurema tõenäosusega valima vanemad, 60-74-aastased inimesed, kellest lausa 91 protsenti kavatseb oma hääle sügisel anda. Paralleelselt on kõige vähemaktiivsed alla 30-aastased, kellest vaid 59 protsenti plaanib hääletada.

«Noortel on muud huvid ja tegemised ning madalam aktiivsus on pigem ootuspärane. Vanematel inimestel on rohkem vaba aega poliitikat jälgida ning ka huvi valimistel osaleda,» lisas Pae.

Uuringust selgus, et elektroonilist hääletamist usaldab või usaldab täielikult 58 protsenti elanikkonnast ning see toetus on selgelt kõrgem nooremas sihtrühmas. Vanuse kasvades usaldusmäär pigem väheneb. Sissetuleku lõikes usaldavad elektroonilisi valimisi enam kõrgema sissetulekuga inimesed ning kahtlevad vähem teenivad.

Norstat viis küsitluse tänavu mais läbi 1000 tööealise elaniku seas üle Eesti.