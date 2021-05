Urbanipäeva laat tõi külarahva üle pika aja kokku

Urbanipäeva laada märksõnad on traditsioonilised oskused, kohalik toit, käsitöö ja aiandus. Sealt sai osta puu- ja savinõusid, korve, raamatuid, koduleiba, juustu ja palju muud.

Oma meistrikooli õpilastega oli puutööd tutvustamas Meelis Kihulane. Üks traditsioon on Urvaste külade seltsi laadaloterii, kuhu lisaks seltsi liikmete valmistatud esemetele ja kasvatatud taimedele annavad oma panuse kõik laadamüüjad, rääkis laada üks korraldajatest Airi Hallik-Konnula.

Tavapäraselt astub laadal üles kohalik kapell, kelle esinemise ajal õnnistas Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets sisse mullu kohaliku omaalgatuse programmi toel ehitatud laadalava. Ta ütles, et vanasti asus täpselt selles kohas piimapukk, kus külarahvas igal hommikul kogunes. «Nüüd on piimapukk natukene suurem ehitatud, aga see on ikka koht, kus saame kokku.»

Rahvakalendrist tuntud urbanipäev on nii Urvaste kiriku kui ka viinamarjakasvatajate kaitsepühaku Urbanus I mälestuspäev. Seepärast on viinapuuistikud ja veinid urbanipäeva laada oluline osa. Veinikonkursil osutusid laadaliste lemmikuteks Viivi Kurelaugu ubinavein ja Ülo Neideri punasesõstravein.

Hallik-Konnula märkis, et laat ei möödunud pisikeste vahejuhtumiteta. Nii oli vabas looduses ööbinud keraamiku auto aku tühjaks saanud ning tuli kibekiiresti leida võimalus Uhtjärve orus asuv auto laadaplatsile saada. Ühe taimemüüja auto oli aga vaja koguduse traktoriga pehmest mullast välja aidata.

Laadakorraldajad, kes lootsid pääseda telkide püstitamisest, pidid siiski tund aega varem ärkama, sest päike näitas ennast alles ennelõunal.