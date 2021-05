«Kolm aastat tagasi sügisel ostsime väikese kasvuhoone, et enda tarbeks kurke ja tomateid kasvatama hakata. Taimed kasvatasin ette tubade ja köögi aknalaudadel ja igas võimalikus kohas. Abikaasa Tambet ütles, et jäta söögilauale vähemalt nii paljugi ruumi, et supitaldriku käest ära panna saab. Kevadel, kui ilmad soojemaks läksid, istutasime taimed kasvuhoonesse ja panime silmailuks mõne lille ka juurde. Kõik läksid ilusti kasvama,» rõõmustas Merikan Jaska.