Kaitseväe orkestri sulgemise temaatika puhul on kõige enam häirinud see, kuidas läbi lillede on mõista antud, et tegemist on väheolulisega, mille võib sõrmenipsust laiali saata. Seega ei ole midagi imestada, kui selle kaotamise puhul on räägitud kultuurigenotsiidist– sellest, et tagasi on 1940ndad ning suhtumine «pole inimest, pole probleemi».