Puhkuste hooaeg on alanud ning koroonakriisiga seotud piirangud muutuvad järk-järgult leebemaks. Nii mõnigi eestimaalane on valinud välisreisi asemel puhkuse kodumaa majutusasutuses. Statistikaameti andmetel peatus Eesti majutusettevõtetes mullu ligi kaks miljonit sise- ja välisturisti, mida on küll märkimisväärselt vähem kui 2019. aastal (3,8 milj), kuid siiski väga palju. Seetõttu on ülioluline, et majutusasutustes oleks tuleohutuse seisukohast kõik korras. Reidi käigus kontrollitakse majutusasutusi teist korda.

„Eelmise reidi ja varasemate rutiinsete kontrollide põhjal on levinumad rikkumised teada,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Heidi Mõttus. „Tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei ole töökorras või on ligipääs selleni takistatud, tuletõkkeuksi hoitakse lahti, evakuatsioonitrepikodades hoitakse põlevmaterjale ja muid liikumist takistavaid esemeid,“ selgitas ta. Pahatihti esineb puudusi evakuatsioonivalgustuses – see kas ei ole töökorras või on paigaldatud puudulikult. Muresid on ka tulekustutitega – need kipuvad olema peidus, tihti on ligipääs nendeni takistatud ja haruldased pole ka olukorrad, kus tulekustutid on kontrollimata või hooldamata.