Valgas arutleti romade lõimumise teemal

Osalesid romade kogukonna mentorid Oleg Artemchuk ja Irina Anissimova, samuti asevallavanem Meeli Tuubel ning mitmed Valga valla sotsiaal- ja haridusvaldkonna ametnikud, allasutuste juhid. Ümarlaua formaat oli arutelu, mille eesmärgiks oli leida ühiseid tegevusi, kuidas romade kogukonna liikmeid Eesti ühiskonda paremini lõimida. Vastastikku tõdeti, et on mitmeid võimalusi, aga ka väljakutseid, romade kultuuri, hariduse, toimetuleku edendamiseks ja eri kogukondade lõimumiseks.

2020. aasta kevadel tööd alustanud romade mentorid andsid ülevaate oma tegevusest romade lõimumisel, aga samuti väljakutsetest kultuuriliste erinevuste ületamisel erinevate romade kogukondade vahel. Teatavasti elavad Valga vallas romad nii eesti, läti, vene kui ka inglise keele ning kultuuri taustaga, mis ei tee romade omavahelist koostööd ja kogukonna poolt pakutavaid võimalikke tegevuste elluviimist lihtsamaks.

Mentor Irina Anissimova sõnul on Valga linnas romasid 236, kuid see arv muutub peamiselt Läti romade diasporaa liikuvuse tõttu, kes kasutavad sugulassidemeid Valga linnas. Ettepanekuna toodi välja, et tuleks tõhustada kontrolli sissekirjutuse üle ja vajalik on koostöö Eesti ja Läti ametkondade vahel.

Anissimova rõhutas, et mentorite roll on eeskätt tegeleda Eesti romade diasporaaga kuid eesmärgiks on leida ühine keel ka teiste kogukondadega.

Probleemiks on peamiselt keeleoskuse puudus ja madal haridustase, mis lapsevanematel on enamasti 6-7 klassi. Huvi keelekursuste vastu on olemas kuid puuduvad keeletaseme kursused. Hariduse omandamisel pakuvad tuge haridusasutuste tugispetsialistid kuid vanemate koostöö ei ole piisav.

Noorte romade lõimumisel leidub siiski positiivseid näiteid Valga Jaanikese Koolist, Priimetsa Koolist ja Pääsukese lasteaiast. Ümarlauas tõdeti, et väljakutseks on noorema põlvkonna toetamine selles, et igaüks väärtustaks haridust, iseseisvat õpiteed ning seeläbi looks võimalused paremaks iseseisvaks toimetulekuks tulevikus. Romad on usklik rahvas, seetõttu on mentoritel soov erinevate diasporaade lapsed lõimida pühapäevakooli raames, kus tutvustatakse kultuuri, õpetatakse sotsiaalseid oskusi, tutvutakse hariduslike ja kultuuriliste võimalustega piirkonnas. Tööhõive osas on romade eesti kogukond paremini lõimitud, 18 inimest töötavad erinevates linna asutustes.

Oleg Artemchuki sõnul on tähtis pakkuda enam võimalusi romade kogukonna lastele osalemaks sporditreeningutes, huvihariduses, huvitegevuses, ühisüritustes nii haridusasutustes kui erinevate diasporaa laste vahel.