Toomas Peterson: 400 päeva valla tüüri juures

Valga asevallavanemana asusin tööle eelmise aasta 13. märtsil ja panin vallamaja ukse enda järel kinni 26. aprillil. Eks poliitilistes protsessides tulevad inimeste loomused eriti eredalt esile. Siinses vallas on kahjuks need väga kaldu materiaalsuse, sealhulgas raha poole.

Kuid me kõik areneme, jõudes hetkedeni, kus raha kõrval pääseb mõjule poliitikute tahe arendada valda, omada tulevikuvaateid kas või paariks aastaks ette ning valida õiged vahendid strateegiliste eesmärkide täitmiseks.

Võib-olla kõlab see loosungilikult, kuid ma tõepoolest lähtusin järgnevast: vallavalitsuse olemus, moodsama sõnaga missioon on luua elanikele toimetulekuks ja heaoluks parimad eeldused, kasvatades valla konkurentsivõimet ja kestlikkust avatud valitsemise põhimõtetest lähtuvalt. Lihtsamalt öeldes: tuleb teenindada valla elanikke oma kompetentsuse piires.

Lähtusin oma tegevuses esiteks sellest, et väikelinna ja valdade ühinemise tulemusena oleks loodud ühtne võrk ning saavutatud tasakaal nende vahel. Samuti on oluline elamisväärse ja kvaliteetse elukeskkonna ning ka ettevõtluseks parema keskkonna loomine. Kõik see eeldab koolide, lasteaedade, vaba aja veetmise kohtade arendamist, aga ka teede ja internetiühenduse parendamist – ikka selleks, et luua juurde uusi töökohti.

Oma töös lähtusin sellestki, et taotleda suuremate õiguste andmist omavalitsustele. See tähendab eelkõige keskvalitsuse ja omavalitsuste eelarvete muutmist ja maksusüsteemi kohendamist, nii et üha rohkem vallas teenitud rahast jääks valda.

Samuti tuleb silmas pidada, et valla elanike elatustaseme tõus ei tähenda üksnes keskmise palga kasvu, vaid ühtlasi peab tõstma ka vallavalitsuse osutatavate teenuste kvaliteeti ja parandama nende kättesaadavust.

Nendest tulevikuvaadetest lähtudes tegime eelarve revisjoni ning võtsime kasutusele uudseid lahendusi, mis tagavad, et eelarve kulude ja tulude seis on reaalajas kõigile nähtav – nii avalikkusele, volikogule, vallavalitsusele kui ka ametnikele. Samuti esitasime Valga vallale uudsena kaasava eelarve eelnõu selleks aastaks, et suurendada vallaelanike kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet.

Tegime eelarve revisjoni ning võtsime kasutusele uudseid lahendusi, mis tagavad, et eelarve kulude ja tulude seis on reaalajas kõigile nähtav – nii avalikkusele, volikogule, vallavalitsusele kui ka ametnikele.

Muutsime ka vallavalitsuse struktuuri. Vallavara ja vallahoolduse töötajad koondati ühtsesse teenistusse, senise nelja asevallavanema asemel jäi ametisse kaks. Ümberkorralduste abil tagati kokkuhoid eelmisel aastal umbes 200 000 eurot.

Juhtimisprobleemid aga algavad peaasjalikult omavahelisest suhtlemisest. Vallavalitsuses tähendab see teabe ja andmete edastamist nii vallamaja siseselt kui ka avalikkusele ja volikogule. Kui lähtume eeldusest, et volikogu tegeleb üldisemate ideede ja nende lahendusvariantide väljapakkumisega ja vallavalitsus pigem igapäevaste probleemide lahendamisega, siis sellele vastav suhtlus peab nende vahel ka olema.