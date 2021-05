Võidusõitja auto rüüstati

Kariste avastas, et ööl vastu pühapäeva on keegi käinud rüüstamas autosid kinnisel tööstusalal Valgas Kuperjanovi tänaval. Viga sai viis autot, nende seas ka naise esimene krossiauto. Tema masinal olid puruks torgatud rehvid ja lömmi löödud katus, sõidukit oli pekstud mujaltki. «Kuidas ma peaksin siin end turvaliselt tundma? Kas tõesti inimestel pole muud teha, kui teiste vara kallale minna ja seda veel kinnisel tööstusalal? Kurb on näha enda autot sellisena. Mulle oli see reliikvia tähendusega, millest kõik sai alguse,» kirjeldas Cärolain Kariste.