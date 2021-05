Söögikohtade kliendid naasevad tasapisi

«Olukord on muutunud, juba esmaspäeval oli lõuna ajal restoranis sööjaid ikka väga palju,» rääkis Põlva hotelli Pesa tegevjuht Lily Lind. «Sööjad oli suuresti samad, kes käisid seni meilt toitu kaasa ostmas või sõid ilusa ilmaga terrassil.»

Linnu sõnul said esmaspäevast nüüd taas kohapeal süüa püsikliendid. «Kuid ka tunne on kõigil loomulikult hoopis teine,» lisas ta. «Nii meil endil kui ka klientidel, kes väga ootasid, et saaks juba taldrikult, mitte karbist süüa.»