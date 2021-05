«Kuna varustame soojaga lähedal asuvat Võru linna, oli Väimelasse laienemine meie jaoks igati mõistlik ja loogiline samm. Danpoweril on Võrus hästi toimiv infrastruktuur ning professionaalne meeskond ja juhtimiskeskus, millega saame edukalt integreerida ka Väimela. Küsimuste ja rikete korral on meie tiim klientide jaoks ööpäevaringselt olemas,» ütles Danpower Eesti juhatuse liige Juhan Aguraiuja.

Väimela katlamaja võimsus on 3 MW ja kaugküttevõrgu kogupikkus 1,5 kilomeetrit. Aguraiuja sõnas, et kui seni töötas sealne võrk ainult põlevkiviõli peal, siis Danpower kavatseb lähiaastatel minna üle taastuvate energiaallikate kasutamise peale. «Nii parandame Väimela õhu kvaliteeti, kaotame lõhnahäiringu ja aitame vähendada energiatootmise ökoloogilist jalajälge, mis on meie kui ettevõtte peamine missioon,» märkis Aguraiuja.