200 kuupmeetrist liivast kerkis kuus skulptuuri

Tõsi, eile linna keskväljakul avatud liivaskulptuuride pargis on nendega kohapeal võimalik tuttavaks saada ning pilti teha üksnes liivaskulptuuride kujul. Nagu selgitas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, peitub üks põhjuseid, miks just peamiselt muusikutest koosnevad kujud on keskväljakule ning keskristmikule kerkinud, praeguses koroonakriisis.

«Meie tublid avalikkuses tuntud tegelased kultuuris ja spordis on pidanud kannatama piirangute all, olnud eemal suurtest esinemistest, samuti ei ole saanud meie inimesed käia nautimas kultuuri- ja spordiüritusi. Sellest lähtuvalt on artistid nüüd puhkamas Tõrvas ja inimesed saavad koos nendega suve nautida,» selgitas Ruusmann skulptuuride valiku tagamõtet. «Olgu öeldud, et kujud on saanud ainest tuntud inimestest, aga me räägime skulptuurist, mis ei ole identne pildi peal nähtavaga, vaid on ilus liivast kuju.»