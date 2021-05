Uus kiirkohvik meelitab värskest kraamist toiduga

«Meie eripära on, et pakume värskest toorainest valmistatud kiirtoitu,» rääkis Liivet. «Meie juures on ooteaeg võib-olla veidi pikem kui mõnes tavalises kiirtoidukohvikus, kuid värskest toorainest lihtsalt ei saagi kiiremini toitu valmistada.»