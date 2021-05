Hanno Pevkur: lisaeelarve ravib kannatanud majandust

Loomulikult on lisaeelarve kõige olulisem osa tugi meditsiinisüsteemile. Briti tüve tõttu ootamatult kiiresti kasvama hakanud nakatumis­arvud panid meie haiglad tõsiselt proovile, aga tulime selle katsumusega toime. Samas pole eelmistest aastatest erilisi reserve alles jäänud, mistõttu tuli meditsiinisüsteemi erakordselt toetada kokku 130 miljoni euroga. Kuigi nakatumiste arvud on korralikult allapoole tulnud, on koormus meie meditsiinisüsteemile jätkuvalt suur ja haiglates palju koroonahaigeid.