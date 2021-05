Põlva vallas asub tööle noorte heaolu saadik

Saadik on noorte jaoks olemas, toetab noorte omaalgatusi ja töötab koos noortega välja ettepanekuid kohaliku elu noortesõbralikumaks muutmiseks. Noorte heaolu saadik teeb koostööd erinevate laste ja noortega tegelevate asutustega.

“Soovime pakkuda kasvukeskkonda, mis võimestaks Põlva noori ja pakuks neile tuge. Põlva peab olema koht, kus igal noorel on võimalik vastavalt oma huvidele ennast teostada ning kohalik omavalitsus soodustab ja toetab seda," ütles Põlva abivallavanem Janika Usin.

Noorte heaolu saadikuna alustab tööd Maris Neeno, kes on rohkem kui kaheksa aastat tegutsenud aktiivselt üle-eestilistes noorteorganisatsioonides, eelkõige Eesti Õpilasesinduste Liidus ja Eesti Noorteühenduste Liidus. Viimasel kahel aastal on ta tegutsenud Põlva vallas noorte toetamisega, Noorte Tugila spetsialistina. Maris on lõpetanud Tartu Ülikoolis õigusteaduskonna bakalaureuse õpingud.

See, et noorte vaimne tervis on tugeva surve all selgus ka Eesti Noorte Vaimse Tervise liikumise 2020. aasta uuringust. Pea pooled noored tunnistasid, et raskust tekitab enda mõtetega üksi jäämine ja distantsõppega seotud ekraaniaja suurenemine ning huvitegevuse võimaluste vähenemine. Tunti kodus lõksus olemise tunnet, üksijäetust ja toe puudumist.

Neeno tõi välja, et tema südameasjaks saab olema ennetustöö. “Minu üks eesmärk on tugigrupi vedamine raskustesse sattunud noorte toetamiseks, noorte vaimse tervise probleemide ja sotsiaalsete riskide märkamine ning nendele lahenduste leidmine. Soovin julgustada noorte omaalgatusi.“

Samas ütles Neeno, et tööpõld on lai ning suurte eesmärkide kõrval käib kaasas hulk väiksemaid, mis aitavad õiges suunas liikuda. “Vajalik algus on kasvõi see, et noored oleksid teadlikud olemasolevatest sotsiaalsetest garantiidest, näiteks tasuta hambaravist või võimalustest abi küsida.”