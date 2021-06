LASTEKAITSEPÄEV ⟩ Mõelda tuleb nii laste tulevikule kui olevikule

«Tänase lastekaitsepäeva puhul soovime teha ühe suure tänukummarduse ennekõike lastele ning seejärel kõigile neid ümbritsevatele täiskasvanutele, kes annavad endast parima, et pilvitu lapsepõlv, mis on helge tuleviku nurgakivi, oleks üha rohkemate laste igapäevane reaalsus,» seisab Lastekaitse liidu pöördumises.

Liit märgib, et «lapsed on meie tulevik» on lause, mida tänapäeval kasutatakse palju. «See on õige, kuid nad pole pelgalt meie tulevik, vaid ka olevik. Lapsed on siin ja praegu, samal ajal, kui meie, täiskasvanud, teeme sageli nende tulevikku puudutavaid otsuseid nende enda arvamust küsimata ja arvesse võtmata.»