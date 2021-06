Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Kuldar Leis

Kuldar Leisi sõnul on sihtasutuse Tartu 2024 ja partnerite koostöös elluviidav Euroopa kultuuripealinn Eesti 2024. aasta tippsündmus, mis pakub elamusi paljude erinevate huvidega eestimaalastele ja külalistele Euroopast. Kultuuripealinna edukaks elluviimiseks on Leisil sihtasutuse juhina kaks peamist sihti.

“Esiteks on meie sihiks luua kogu Lõuna-Eestit kattev suur meeskond. Sellesse kuuluvad lisaks sihtasutuse töötajatele ka Tartu 2024 programmi elluviivad loojad ja korraldajad, koostööpartnerid Tartu linnast ja teistest omavalitsustest, haridusasutustest ja erasektorist, üritustele kaasa aitavad vabatahtlikud ja paljud teised. Ma soovin, et kõik need inimesed oleksid ühise eesmärgi nimel töötades uhked Euroopa kultuuripealinna üle,” selgitas Kuldar Leis.

“Teine siht on muuta Tartu 2024 kolme aastaga üheks tuntumaks Eesti kaubamärgiks. Selleks tuleb meil meeskonnaga võimalikult haaravalt jutustada meie Euroopa kultuuripealinna lugu, mille tuumaks on Tartu ja Lõuna-Eesti omapärad, väärtused ja tulevikuvaade,” täiendas sihtasutuse uus juht.

Tippjuht ja ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis on varasemalt töötanud panganduses ja toiduainetööstuses (Hoiupank, Ühinenud Meiereid AS, Ösel Foods AS, Nordic Foods AS, Premia Foods AS) ning osalenud mitmete tuntud brändide nagu näiteks Aura loomises. Aastatel 2017-2020 oli Leis raudteelogistika ettevõtte AS Operail nõukogu esimees.