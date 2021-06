Keeni põhikool liitus ettevõtlikku õpet edendava haridusprogrammiga

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul aitab Ettevõtlik Kool tuua õppeasutustesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. „Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse õppeprotsessi etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist,“ selgitab Uustalu.

„Ettevõtliku Kooli programmiga liitumine on meie kooli jaoks väga oluline, see on kvaliteedimärk. Gümnaasiumitele sarnaselt peavad ka väikesed maakoolid olema atraktiivne koht õppimiseks. Keeni Põhikool peab igati ajaga kaasas käima ja looma konkurentsieeliseid teiste naaberkoolide ees. Soovime, et kõik meie piirkonnas elavad lapsed käiksid siin koolis ning suudaksime kaugemaltki meelitada peresid siia kanti elama. Ettevõtlik vaim on meie koolis juba niigi, nüüd viime selle uuele tasemele,“ ütleb Keeni Põhikooli direktor Kalmer Sarv.