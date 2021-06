Tomi Saluveer: rõõm maaelust

Interneti teel asjaajamisel on veel üks eelis. Klientidelt silmast silma tasu nõuda on paljudel üsna ebamugav – kohalik elanik tahab küll hea meelega oma hobi või tegevust tutvustada, aga pole tihanud selle eest raha küsida. Internetis käib arveldamine aga kusagil hoomamatus kauguses. Nii jääb ära ebameeldiv raha küsimine.

Selliste miniteenuste pakkumise puhul on põnev ka rahastus. Kui naabrimehe käest hinna kohta nõu küsida, ütleb ta niikuinii, et oled «ullis lännü» (võru keeles «hulluks läinud»). Teenuse hinda tasub pigem küsida näiteks mõne Tallinnas elava lapse sõbranna käest. Kui neile tundub hind mõistlik, ongi see järelikult just selline, mille eest klient seda teenust reaalselt ostma oleks valmis.