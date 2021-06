Jaanus Barkala: Eesti lipu loo jutustamine peab jätkuma

Tähistame tänavu Eesti lipu õnnistamise 137. aastapäeva ning selle puhul oleks taas kord paslik peatuda rahvuslipu saamislool. Lipulugu on meie lähiajaloos üks olulisemaid, sest sümboliseerib see ju meie vabadustahet ja soovi olla vaba rahvas vabal maal.

Igal rahval on oma lood, mida edasi pärandatakse. Antiikajast on teada suur sõjakäik Trooja vallutamiseks ja ühe mehe kojuminek Trooja alt, mille Homeros on kirja pannud eepostesse «Ilias» ja «Odüsseia». Kangelaste võitlustest on räägitud kirjandusklassikasse kuuluvates eepostes, nagu näiteks «Gilgameš», «Beowulf» ja «Nibelungide laul». Näiteid võib tuua nii kaugemalt kui ka lähedalt ning eks meie oma «Kalevipoeg» on samuti hea näide.