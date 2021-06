Eesti keelustab karusloomafarmid

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige Annaliisa Post ütles, et tegu on ajaloolise võiduga. “Oleme selle nimel aastaid tööd teinud ning meil on ääretult suur rõõm, et Eestist sai esimene Balti riik, kes on karusloomafarmid keelustanud. Oleme selle otsusega eeskujuks nii lähiriikidele kui ka maailmas laiemalt. Ükski loom ei peaks inimeste edevuse pärast kannatama ja oleme tänulikud Riigikogu liikmetele, et nad võtsid vastu loomasõbraliku otsuse,” lisas ta.