Jalgrattapäeval keelitatakse autost loobuma

3. juunit on hakatud rahvusvahelise jalgrattapäevana tähistama alates 2018. aastast. Selle eesmärk on esile tõsta jalgratast kui lihtsat, kiiret, taskukohast, keskkonda arvestavat ja jätkusuutlikku liikumisvahendit. Jalgrattal liikumine on Eestis populaarsust kogumas ning ka linnatänavatel on hakanud viimastel aastatel aina rohkem ratta- ja kergliiklusteid tekkima.