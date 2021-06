Võrumaal peetakse eriti ohtliku loomataudi õppust

Põllumajandus- ja toiduameti kriisijuht Heidi Käär sõnas, et õppuse käigus saavad ameti töötajad harjutada läbi olulisi ülesandeid, et olla valmis erinevateks loomataudideks. «Läbi tehakse praktilised ülesanded ning harjutatakse omavahelist koostööd,» ütles Käär.

Loomataud loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib kiiresti loomapopulatsioonis, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda suur majanduslik kahju. Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele. Eriti ohtlikud loomataudid on näiteks sigade Aafrika katk, suu- ja sõrataud ning lindude gripp.