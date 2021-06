Puka lastekaitsepäeva ilmestas ka värvijooks

Sündmus sai teoks tänu Puka noortekeskuse ja Puka kultuurimaja heale koostööle. Korraldajad olid üllatunud, et nii palju peresid oli tulnud seda päeva koos veetma.

«Ürituse mõte oli, et me meenutaksime endale, kui oluline on lastega koos veedetud aeg. Seda enam, et tänapäevases ühiskonnas ollakse üha rohkem nutiseadmetes ning ei osata väärtustada ühist aega,» ütles Puka noortekeskuse noorsootöötaja Pille Priidik.

Korraldajad andsid endast parima, et selle aasta esimene suvine õhtu oleks lastele ja noortele meeldejääv ning täis põnevaid tegevusi: batuut, tillujooks, emmede jooks, kostüümide konkurss, fotokonkurss «Nunnu naerunägu» ja Puka värvijooks.

«Tihti öeldakse, et lapsed on meie tulevik! See on õige!» ütles Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert.

«Aga mida meie, täiskasvanud, saaksime teha, et meie lapsed oleksid rõõmsad, õnnelikud ja armastatud? Kas selleks on palju vaja?» küsis ta. «Võibolla piisab, kui me lihtsalt suudaksime rääkida lastega, kuulata neid, püüda mõista ja nende arvamusega arvestada? Vahet pole, kas oled sa lapsevanem, kooliõpetaja või peretuttav. Ja et sellega paremini hakkama saada, vahest on lihtsalt vaja tuletada meelde oma lapsepõlve ning lapsega suheldes vaadata maailma tema silmadega.»

Uffert jätkas: «Ja mis võib parem olla, kui korraks lubada endal ka laps olla, möllata koos teistega värviliste pilvede sees ja lihtsalt olla õnnelik. Ja mis võib südant rohkem puudutada, kui väike laps tuleb su juurde ja ütleb: «Aitäh! See oli äge pidu! Anna viis!»».

Sündmust toetas Otepää vallavalitsus, Otepää avatud noortekeskus ja Otepää kultuurikeskused.