Milline on lastekaitsetöötaja igapäevane töö?

Lastekaitsetöötaja igapäevatööd on raske kindlates raamides esitleda ja seetõttu on ka iga päev erineva sisuga. Kui täiskasvanu vastutab ja seisab ise oma õiguste ja parimate huvide eest, siis lapsed seda teha ei saa või veel ei oska. Seetõttu on lastekaitsetöötaja peamiseks ülesandeks laste heaolu, õiguste ja huvide eest seismine. Lisaks tavapärasele lastekaitsetööle kulub suur osa ajast ka erinevate andmebaaside täitmisele ning dokumenteerimisele.