Ligi viiendikul täiskasvanud kagueestlastest puudub keskharidus

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on ligi 95 000 Eestis elaval 20–64-aastasel täiskasvanul alg- või põhiharidus. Kagu-Eesti kolmes maakonnas on see arv umbes 9000, seega on keskharidus jäänud saamata ligi 18 protsendil siinsetel elanikel. Puudusi on võimalik korvata nii Võru-, Põlva- kui ka Valgamaal, ja seda küllaltki paindlikel viisidel.