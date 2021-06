Värska õpilased tulid majandusjuhile traktoritega appi

Kooli direktor Liina Palu ütles, et õpilased Sander, Jaan Rudolf, David ja Tõnn tulid kooli majandusjuhile Üllar Mehisele murutraktoritega appi. Nimelt on Mehise üks ülesannetest ka muru niitmine kooli pargis. «Küsisin poistelt, kust nad selle vahva mõtte peale tulid. Nad ütlesid, et ükspäev nägid, et Üllar sõitis murutraktoriga ja otsustasid samuti tulla. See oli natuke nali ka, kuna oli lastekaitsepäev.»