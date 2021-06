Kunst teeb Võrus endale ruumi

«Nii nagu ka paljudes teistes valdkondades, on kultuurimaastikul olnud pikka aega kõle vaikus. Tulevik paistab aga helge ja kui positiivsest küljest vaadata, siis on see viimane aasta olnud suurepäraseks tõestuseks, et meie kogukond siin Liiva-ATEs on piisavalt tugev, et ellu jääda ka raskematel aegadel. Olemegi seda vaikuseperioodi kasutanud ära uute plaanide tegemiseks ja meil on väga-väga suur usk sellesse, et suudame Võru linna kultuuriellu veel palju juurde anda,» lisas Liiva-ATE üks eestvedajaid Kristel Onno.