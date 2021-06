Lada-näitus tegi maanteemuuseumist aasta kogukonna sõbra

«Lada on ikkagi mitte ainult minevikumuusika, vaid ta on väga paljude inimeste jaoks perekondlik traditsioon,» tutvustas Lada fenomeni maanteemuuseumi teadur-kuraator Annika Kupits. «Lada kultuuri on edasi antud põlvest põlve, näiteks väikese poisi ainus mälestus oma vanaisast ja garaažis ühiselt veedetud tunnid,» lisas Kupits. Seepärast saab veel tänagi meie teedel näha nii tänapäevaseks tuunitud neljarattalisi kui originaalseisukorda taastatud pärleid.