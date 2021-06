Postiteel käis päev läbi pillerkaar

Metsajärve puhkemaja asub Põlva–Kanepi maantee ääres mõni kilomeeter enne Postiteele jõudmist. Eriliseks turismimagnetiks tõotab kujuneda sel kevadel püstitatud metallist vaatetorn, mis on oma 24 meetriga nüüdsest Põlvamaa kõrgeim. Senise rekordiomaniku Valgesoo vaatetorni kõrgus on 23,8 meetrit. Torni välisseinal asub ühtlasi ronimissein, mida mööda saab tõusta samuti 24 meetri kõrgusele.

Tehisjärvele rajatud veelauapark on töös kolmas aasta. Turiste meelitatakse veel võimalusega püüda vääriskalu, et need pärast taas vette tagasi lasta. «Õige kalamees ei tee kunagi kalale liiga,» kummutas peremees Aigar Rosental kahtlusi.