Ester Karuse: mis kasu on Valga vallale hooldekodudest?

Valdade ühinemise ajal 2017. aastal võeti eeldatavasti ühingu liikmeks veel neli endise Tõlliste valla funktsionääri. Praeguse Valga valla osalus lahustati seega viiendikuni ja kõiki otsuseid saavad langetada just need inimesed. Nemad langetasid ka selle viimase ja õige karmi otsuse, et vara kuulub MTÜ liikmetele, mitte enam vallale.