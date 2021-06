Alates teisipäevast aktsepteerib Tallink Grupp laevaga Soome reisimisel laevapardale pääsuks lisaks negatiivse koroonatesti tulemuse tõendile ja koroonaviiruse läbipõdemist tõendavale dokumendile ka vaktsineerimistõendit. Aktsepteeritav on juba esimese vaktsiinisüsti manustamist tõendav dokument, kuid esmane vaktsineerimine peab olema läbi viidud vähemalt 21 päeva enne reisi.

Vaktsineerimistõendi aktsepteerimine pardalepääsuks ei muuda teisi jõus olevaid reisipiiranguid, mille Soome on piiriületusel kehtestanud kuni 27. juunini.

Eestist ja Rootsist lubatakse hetkel endiselt vaid Soome kodanike ja residentide naasmist Soome, lubatud on vältimatud tööreisid, reisimine perekondlikel põhjustel või mõnel muul vältimatul põhjusel.

Lisaks vältimatule reisimise põhjusele, on sellest nädalast Eestist Soome reisijatelt nõutav üks järgnevast kolmest dokumendist: mitte vanem kui 72 tunni vanune negatiivne koroonatesti tõend; arstitõend viimase kuue kuu jooksul läbi põetud koroonaviiruse kohta; vaktsineerimistõend vähemalt 21 ööpäeva enne reisi manustatud koroonavaktsiini kohta, mis on WHO või Euroopa ravimiameti poolt heakskiidetud vaktsiin.