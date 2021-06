Lucas Leok võidutses Poolas

«Müts maha poisi ees!» lausus Lucase isa Aigar Leok, kelle sõnul on nende siht jõuda septembris Sardiiniasse Euroopa meistrivõistluste finaalsõidule. «Motosporti saab teha ainult siis, kui seda naudid.»

Lucase saavutus on seda erilisem, et ta võistleb EMX 65 sarjas endast mitu aastat vanematega. «Enamik, kellega ta seal võistleb, on 12-aastased,» kinnitas Aigar Leok. «Näiteks kolmandaks jäänud valgevenelane sai 12-aastaseks juba jaanuari alguses.»