Selline võiks neljapäevane päikesevarjutus tipphetkel välja näha teleskoobis. Foto Päikesest on tehtud 30. mail 2021 ning sellel on näha ka mõned pisikesed päikeseplekid, mis on neljapäevaks liikunud Päikese paremasse serva või sootuks kadunud. Loodetavasti on selleks ajaks tekkinud mõni uus juurde. FOTO: Taavi Niittee/ Tõrva Astronoomiaklubi