Aasta küla hindamistuur jõuab reedel Hargla kanti

Rahvahääletus, mis leiab aset Eesti Rahvusringhäälingu kodulehel, algas selle kuu algul. Kümnest liikmest koosnev hindamiskomisjon, mida juhib riigikogu esimees Jüri Ratas, on aga mööda Eestit ringi rännanud ning tiitlile kandideerivate küladega tutvunud juba maist. Kui varasematel aastatel on välja antud eraldi rahva lemmiku ning aasta küla tiitel, siis nüüd on tiitleid vaid üks ja selle saaja selgub hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse tulemuste liitmisel.

Nagu tõdes Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk, kes otsuste tegemises ise ei osale, on konkurss suhteliselt tasavägine. «Ei saagi kedagi eristada nende tegevuse ja ettevalmistuste poole pealt – kõik on väga elujõulised ja tugevad kandidaadid,» lausus Habakukk, kes käinud läbi kõik seniseks hinnatud külad. Ehkki pole andmeid selle kohta, milline küla on praeguseks kõige enam hääli internetis saanud, lausus tiitlit välja andva liikumise esindaja, et populaarsus oleneb paljugi kogukondlikust tugevusest.