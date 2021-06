Valga on uinuv kaunitar, kus saaks lihtsate vahenditega kaunidust luua. Kuid mõnikord on vaja uusasuka pilku, et hakata võimutasandil seda samuti märkama.

Nüüd on käes uus koroonakevad ja taas puhuvad vallavalitsuse koridorides tõmbetuuled. Jagatakse nii-öelda maid ja linnu, et kes on õige, kes vale. Tehakse reportaaže, korraldatakse videokohtumisi, et näidata, kuidas kõik kasvab ja areneb kriisidest sõltumata.